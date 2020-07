Santarcangelo: al via i lavori per l’area verde attrezzata e accessibile in via del Biancospino

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:23 - 23 Luglio 2020

Cantiere via del Biancospino.

Il parco di via del Biancospino diventa un’area verde attrezzata inclusiva e accessibile: sono in corso in questi giorni, infatti, i lavori di riqualificazione del giardino per una spesa complessiva di 52.000 euro. Dopo aver rimosso le strutture esistenti ormai usurate, gli operai stanno procedendo con la messa in posa della pavimentazione in gomma colata, che consentirà l’accesso al parco e alle aree attrezzate anche a disabili in carrozzina o a chi utilizza strumenti a supporto della deambulazione. Nelle prossime settimane verranno installati anche sei tavoli e alcuni giochi per bambini (una torre con scivolo, un’altalena con seggiolini misti, una composizione a tunnel o casetta, due giochi a molla e due porte da calcetto). Nel parco saranno inoltre posizionati sei cestini, una fontanella nonché la segnaletica per il corretto uso dell’area.



Intanto nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento impiantistico del palazzo municipale che partiranno entro il 2020. L’intervento – inserito nel programma triennale dei lavori pubblici approvati nel Consiglio comunale del 16 aprile – prevede una spesa complessiva di 215.000 euro, di cui 130.000 finanziati dallo Stato per l’adeguamento normativo edifici comunali e i restanti tramite la stipula di un mutuo.



Nel dettaglio, i lavori prevedono l’adeguamento dei quadri elettrici e degli impianti anti-incendio, la sostituzione delle vecchie plafoniere con illuminazione a led e di prese e interruttori elettrici. Nei locali del sottotetto, che ospitano parte degli archivi, verrà invece installato un nuovo impianto di rilevazione anti-incendio mentre pulsanti di allarme ed evacuazione e lampade di emergenza saranno disposti nei locali che al momento ne sono sprovvisti.