| 14:51 - 23 Luglio 2020

Gli incontri con gli autori, la storia balneare della città e l’attualità continuano a essere i protagonisti degli appuntamenti culturali Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione, con la collaborazione del Comune e a ingresso libero.



Venerdì 24 luglio alle ore 21 in piazzetta Parri per la rassegna "Paese dei Libri" l’autrice Hélène Blignaut presenta il libro "African Delirium", romanzo psycho-thriller con protagonista l’investigatore George Malraux. Hélène Blignaut sarà accompagnata dalla voce recitante Debora Grossi e dialogherà con Alessandra Battarra, assessore ai servizi educativi biblioteca e museo.



Sabato 25 luglio alle ore 21 presso il giardino di villa Franceschi, Carlo Volpe con Armando Semprini e Vittorio Costa presenta "Riccione Marina. Memorie balneari del Novecento". Custodi della memoria storica della città, i relatori risponderanno alle domande di Alessandro Formilli sulla nascita e lo sviluppo dell’industria dell’ospitalità, sui pionieri del turismo locale e sulla costruzione delle moderne strutture ricettive. L’incontro è a cura dell’associazione Insieme per Riccione e fa parte della rassegna festival delle storie e delle arti.



I temi dell’attualità sono al centro degli incontri del ciclo "Senza Paura" a cura dell’associazione Identità Europea. Domenica 26 luglio alle ore 21 sempre in villa Franceschi l’economista Nino Galloni, introdotto da Valerio Savioli, presenta "La crisi della crisi. Cause, sviluppi e scenari futuri di una crisi senza fine".