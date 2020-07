Nuove grafiche pubblicitarie di Visit Romagna per la ripartenza del Metromare

Attualità

| 13:39 - 23 Luglio 2020

Gli autobus del Metromare.

Quattro bus coi colori della Riviera di Rimini avvieranno sabato mattina l’attesa ripartenza del Metromare. Concluso l’allestimento grafico che vuol trasmettere ai turisti i messaggi dell’accoglienza sul territorio, all’insegna della mobilità sostenibile e sicura, le quattro livree richiameranno la campagna di comunicazione "In Romagna col Sorriso", "Cinema Romagna", "La Riviera dei Parchi" per comunicare l’offerta dei parchi tematici; sul quarto bus sono state riproposti i colori e le grafiche più legate all’immagine del Metromare, con le onde marine già presenti nella prima fase sulle fiancate dei bus e il claim "Change is here. Get on board!".



A bordo e alle stazioni del Metromare sono diffuse tutte le informazioni per il corretto utilizzo del servizio, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Con le frequenze programmate in questa prima fase, sono 120 al giorno le corse previste, sessanta da Rimini e altrettante da Riccione, con la potenziale possibilità di trasportare quasi 11 mila persone al giorno con la capienza ridotta a 90 persone per il rispetto delle distanze fisiche a bordo, dove si ricorda che è obbligatorio l’uso delle mascherine. Già ora, in caso di necessità, sarà possibile programmare corse più frequenti, così come accadde prima del lockdown in particolare nei weekend.