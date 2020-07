Attualità

Riccione

| 13:23 - 23 Luglio 2020

Lavori lungo la SS16 a Riccione.

Sono iniziati giovedì mattina i lavori sulla statale 16 a Riccione per costruire e mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale in corrispondenza della scuola di via Alghero. I lavori sono inseriti come oneri di urbanizzazione nella convenzione stipulata per la ristrutturazione di un edificio di via Carbonia e proseguiranno in notturna a partire da lunedì per andrare avanti, sempre nelle ore di minor traffico, per tre giorni.