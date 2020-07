Via Ducale a Rimini la "circonvallazione del centro storico": protesta dei residenti di riode Clodio

Attualità

Rimini

| 13:14 - 23 Luglio 2020

Scena tipica all'imbocco di via Ducale a Rimini, a ridosso del centro storico.

I residenti del rione Clodio in via Ducale a Rimini segnalano con una mail alla nostra redazione lo stato di «estremo disagio» che stanno vivendo causa il traffico sula via: dallo scorso ottobre viene infatti utilizzata come una sorta di circonvallazione che attraversa il centro storico di Rimini. Trattandosi però di una via di impostazione medievale, stretta senza marciapiedi e con case tutte intorno che formano una sorta di corridoio, finisce che «i gas di scarico vi permangono a lungo e il rumore viene accentuato, senza considerare il rischio di essere investiti uscendo di casa. Nello scorso ottobre quando il Comune ha comunicato alla città “Rimini cambia volto”, l’utilizzo di via Ducale veniva definita come “temporanea” e comunque fino alla primavera. Dopo aver pazientemente atteso molti mesi riteniamo nostro diritto informare la città di questa situazione ormai insostenibile». L'auspicio è che l'amministrazione dia presto risposte pronte a questi e altri disagi.