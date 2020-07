Da lunedì ripristinata l'apertura tutti i giorni dell'ufficio postale di Sant'Andrea in Casale Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l’accesso

Attualità Riccione | 12:29 - 23 Luglio 2020 Foto di repertorio. Poste Italiane comunica che a partire dalla prossima settimana sarà ripristinata l’apertura per 6 giorni dell’ufficio postale di Sant’Andrea in Casale nel comune di San Clemente. La rete capillare degli Uffici Postali sul territorio provinciale torna gradualmente ad essere quasi completamente operativa e a disposizione dei cittadini. Poste Italiane invita a recarsi negli uffici postali per compiere operazioni essenziali e indifferibili e dotati di misure di protezione individuale, mantenendo le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali. Ulteriori informazioni su orari e giornate di apertura degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it, che viene costantemente aggiornato.