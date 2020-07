Bellaria, in quattro vivevano in una casa abbandonata tra sporcizia e degrado

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:26 - 23 Luglio 2020

Gli agenti durante l'irruzione nella struttura abbandonata.

Strani movimenti notturni all'interno di uno stabile abbandonato erano stati segnalati dal proprietario della struttura. La Polizia di Bellaria in collaborazione con la Municipale ha così controllato la situazione e all'alba di oggi, giovedì 23 luglio, gli agenti sono entrati nello stabile in via Pinzon 34. All'interno 4 cittadini rumeni, tre uomini e una donna, già denunciati per invasione di edificio, che vivevano in una situazione di profondo degrado. Con gli agenti c'erano anche gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine della Polizia da Bologna. I quattro sono stati nuovamente denunciati e fatti allontanare. Il proprietario ha garantito che metterà i sigilli all'ingresso dello stabile per evitare che si verifichino nuovamente dei soggiorni indesiderati.