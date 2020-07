Da Coriano webinar gratuiti per aiutare la ripartenza delle aziende

Attualità

| 11:55 - 23 Luglio 2020

Una palestra per aumentare l'efficacia commerciale di piccoli imprenditori e professionisti. E' questa l'iniziativa lanciata anche nel Riminese per offrire un aiuto concreto alle aziende che vogliono rimettersi in moto rapidamente dopo alcuni mesi di stop, aumentando la loro velocità ed efficienza nel portare a termine affari e trattative commerciali. A lanciarla è Paola Aronne, esperta di efficacia commerciale, presidente dell'associazione no-profit con sede a Coriano “Resilienza Territoriale” (in prima linea nel supportare gli imprenditori responsabili del territorio con laboratori e progetti che coinvolgono anche le scuole). Aronne ha all'attivo oltre 16mila ore di analisi commerciale, ha gestito 18.600 appuntamenti commerciali certificati e ha ottenuto per 4 volte il premio 'Lion Wing' di Generali Spa per i risultati in termini di vendite.





Il lancio della palestra sarà preceduto da 4 Webinar gratuiti in programma dal 27 al 30 luglio prossimi (dalle ore 21), nel corso dei quali verranno affrontati quattro argomenti specifici legati alle operazioni di vendita, dalla componente psicologica ed empatica alla scontistica, dal tracciamento dei dati all'ottimizzazione del tempo. Non mancheranno momenti 'pratici', in cui ad esempio verranno simulati degli appuntamenti di lavoro con la chiusura di una trattativa. Questo il link per iscriversi gratuitamente agli appuntamenti: A dialogare con Paola saranno altri 4 professionisti: Paolo Pugni, ideatore del podcast 'Vendere Valore', consulente nel campo delle reti commerciali, formatore ed organizzatore di webinar (27 luglio); Riccardo Amici, esperto di marketing con una propensione per l'ottimizzazione dei processi commerciali (28 luglio); Davide Recchia, copywriter, esperto di marketing specializzato in micro-aziende con una grande focalizzazione alla visione umana (29 luglio); Giovanni Lorenzi, esperto di strategie digitali e nell'incrementare le performance di vendita online (30 luglio).