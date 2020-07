"Goletta Verde" premia il Camping Marecchia di Pennabilli

Turismo

Pennabilli

| 11:07 - 23 Luglio 2020

L'attestato ricevuto dal Camping Marecchia.

Durante la consueta conferenza stampa dei volontari di “Goletta Verde”, la campagna di Legambiente dedicata allo stato di salute delle acque dei litorali Emiliani Romagnoli, che si è tenuta il 22 luglio 2020 a Cesenatico, presso il Museo della marineria, sono state premiate alcune realtà turistiche virtuose della costa e dell’entroterra romagnolo.

Tra le quattro strutture individuate da Legambiente Emilia Romagna nell’ottica di sostenere e promuovere quel turismo virtuoso che più di altri ha subito il peso della pandemia, c’è il Camping Marecchia della famiglia Mancini di Pennabilli.



Dopo aver festeggiato lo scorso anno il decimo anniversario del riconoscimento Ecolabel, il marchio europeo di qualità ecologica rilasciato dall’Unione Europea alle strutture ricettive che rispettano criteri ecologici sostenibili, con questo ulteriore riconoscimento, il Camping Marecchia consolida ancora di più, la sua valenza di struttura turistica ecosostenibile, che guarda al benessere del turista e promuove la conoscenza dell’ambiente che lo circonda.



La motivazione di quest’ennesimo riconoscimento è stata quella di “organizzare uscite in bici con soste nelle case degli anziani delle comunità toccate con spuntini e merende di prodotti tradizionali e racconto delle storie e leggende locali; il progetto ha anche la doppia valenza di far sentire gli anziani del luogo ancora importanti per la comunità”.



L’iniziativa partita lo scorso anno, in collaborazione con l’Associazione D’La de Foss di Pennabilli, aveva avuto un grande successo tra i turisti che vi avevano partecipato, i quali tornando a casa, avevano impresso il ricordo delle bellezze e dei sapori di questa splendida Valmarecchia.



Il Direttore del Camping Marecchia, Marco Mancini, ribadisce che anche per quest’anno, compatibilmente con le raccomandazioni dovute all’emergenza Covid-19, intende ripetere questa esperienza tanto apprezzata dai turisti.