Il Consiglio dei Ministri non ha deciso la proroga dello stato di emergenza

| 10:25 - 23 Luglio 2020

Consiglio dei ministri.

La proroga dello stato di emergenza non è stata formalizzata nel Cdm di ieri sera (mercoledì 22 luglio). Sul 31 ottobre c'è un sostanziale accordo, ma resta da capire quale sarà lo strumento con cui dovranno essere prorogati i dpcm già emanati. Raddoppiano intanto i nuovi casi di Coronavirus a Rimini: +10 in un giorno, sono 57 nella regione, ma la gran parte riconducibili a focolai o casi già noti. Come per Rimini, dove 9 delle 10 persone affette da Covid-19 scoperte tra martedì e mercoledì sono stranieri che vivono in un residence del capoluogo. Risalgono anche in Italia i contagi: altri 282 in un giorno. Nove i decessi.