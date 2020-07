Calcio Promozione: Novafeltria, Poli nuovo rinforzo per la difesa

Sport

Novafeltria

| 10:25 - 23 Luglio 2020

Nicolò Poli (in gallery Eugenio Sebastiani e Oscar Bianchi).

Ancora volti nuovi in casa Novafeltria. In difesa, dopo il portiere Hysa, Foschi e Di Filippo, ecco Nicolò Poli, classe 1989 con trascorsi nel Carpi, in Serie D. In carriera Poli ha militato nella Correggese, nel Viserbella, nell'Accademia Rimini Calcio e nell'Igea Marina. Nella rosa della prima squadra sarà inserito anche Eugenio Sebastiani, classe 1996, di ritorno in gialloblu dopo un anno. La società guarda però non solo al rafforzamento della rosa dei giocatori, in vista del prossimo campionato di Promozione, ma anche alla propria struttura interna, per continuare il percorso di crescita avviato in questi anni. E' ufficiale infatti la nomina di Oscar Bianchi quale responsabile tecnico del settore giovanile.