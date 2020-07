Nuova Audi A3 Sportback, parte da Rimini il tour on the road di Reggini

Turismo

Rimini

| 09:54 - 23 Luglio 2020

Il tour della nuova Audi A3 Sportback tra le bellezze di Rimini.

Parte da Rimini il tour on the road che Reggini dedica alla Nuova Audi A3 Sportback, e precisamente dalle zone cult della città del turismo e del divertimento, omaggio alla tradizione in un momento di cauta ripresa delle sue attività. Dalla ruota panoramica alla darsena Marina di Rimini, dal borgo di San Giuliano a marina centro: un viaggio nelle emozioni al volante di una sportiva dall’animo hi-tech.







Tecnologia e innovazione al servizio dell’emozione è, infatti, lo slogan scelto a rappresentare lo spirito di un auto che guarda avanti, una compatta fedele alla filosofia di Audi, con una digitalizzazione da nerd e l’aspetto muscoloso e dinamico da vera sportiva, un concentrato di energia e tecnologia trasferito su una macchina per tutti.







“Per questa presentazione abbiamo scelto la strada e alcuni dei luoghi più amati e famosi in tutto il mondo con l’intento di rendere omaggio a questo territorio, celebre per le atmosfere estive e lo spirito giocoso. – spiegano i Reggini - In questo particolare momento storico in cui il contatto si riduce all’essenziale, pur mantenendo le distanze, questo tour on the road vuole essere il racconto di un’estate diversa ma non per questo meno bella, con il sorriso e la voglia di andare avanti. Insomma A-Head per dirla con Audi. ”







Le prossime mete del viaggio toccheranno Riccione, poi Cattolica, Misano e infine Bellaria e Santarcangelo, in una raccolta di momenti che vanno dai mercati in piazza alle spiagge al tramonto. E proprio sulle spiagge al tramonto sono ambientati i video che completano la presentazione della Nuova Audi A3 Sportback sul territorio. DJ Ciuffo, Dj Mila, Dj Thor: un tris d’assi della consolle sono infatti protagonisti di pillole video di grande suggestione diffusi tramite i canali social. I tre dj, fra i più noti della scena musicale locale, sono il volto estivo scelto da Reggini per ‘raccontare’ le caratteristiche distintive dell’auto a ritmo di dance lounge ambient.







Nuova Audi A3 Sportback, da settembre disponibile anche nella versione g-tron (metano) e, a seguire, nella versione Hybrid Plug-in. Intanto attende tutti gli appassionati per un test drive in concessionaria o, per chi non volesse recarsi in luoghi pubblici, anche consegnata a domicilio, prenotandosi allo 0549-941005