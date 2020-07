Baseball, Collecchio - San Marino 0-9, i Titani vincono gara 1

Sport

Repubblica San Marino

| 07:33 - 23 Luglio 2020

Inizia bene per il San Marino Baseball il trittico della terza giornata con Collecchio. In terra emiliana, Albanese e compagni s’impongono per 9-0, con bottino diviso equamente tra primo, terzo e sesto inning. Ottima partenza di Alessandro Maestri, fuoricampo per Avagnina e Celli. Sesta vittoria stagionale a fronte di una sconfitta.



È iniziata bene, questa gara1. In pochi minuti il risultato è di 2-0, con singolo di Pulzetti e fuoricampo di Avagnina ad aprire le marcature. Non solo, perché la ripresa prosegue con la valida interna di Celli, l’avanzamento sulla rimbalzante di Reginato e il 3-0 sul singolo di Giovanni Garbella.

Ale Maestri sul monte trasmette la solita tranquillità e concede le briciole, con la squadra che così ha modo di allungare al terzo. Dopo il singolo di Avagnina, un blackout interrompe momentaneamente le ostilità. Alla ripresa è prontissimo Celli, che spara fuori dalle recinzioni la seconda pallina di serata per San Marino. È un fuoricampo da due punti e vale il 5-0 per gli ospiti. L’inning prosegue col singolo di Reginato e col doppio di Albanese: due uomini in posizione punto, ma sulla base ball ad Ahrens il lancio è pazzo ed entra il 6-0 a casa.

Quinto e sesto inning sono di Baez, il settimo lo gioca Kourtis. Per Collecchio un paio di arrivi in seconda (doppio di Lori al 5°, base e rubata di Alfieri al 6°), ma nessun punto segnato. San Marino allunga al 6°: Pulzetti tocca un singolo e Avagnina va con la terza valida di serata, un doppio (7-0), poi un paio di errori della difesa consentono ai Titani di far arrivare a casa 8-0 e 9-0.



La serie si sposta sabato a Serravalle, con gara2 in programma alle 16.30 e gara3 alle 20.30.