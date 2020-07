Lavori ad una cabina elettrica a Igea Marina: giovedì 23 luglio interruzione della luce. Ecco le vie

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 18:08 - 22 Luglio 2020

Personale dell'Enel al lavoro.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 23 luglio le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in alcune vie di Igea Marina nel comune di Bellaria per lavori urgenti a seguito di un guasto verificatosi all’interno della cabina secondaria situata in via San Martino. Le operazioni di riparazione e la conseguente sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione, ha programmato per il 23 luglio dalle ore 14 alle ore 21 nelle seguenti vie (non sono riportati i numeri civici): via Rossa g, via Biagi m., via S.martino, via D’antona m., via Ravenna.



I clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.



E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica