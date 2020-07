Raddoppiano i nuovi casi di Coronavirus a Rimini: +10 in un giorno, sono 57 nella regione

Attualità

Emilia Romagna

| 17:25 - 22 Luglio 2020

Sono dieci i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Rimini, 57 in tutta la Regione ma la gran parte riconducibili a focolai o casi già noti. Come per Rimini, dove 9 delle 10 persone affette da Covid-19 scoperte tra martedì e mercoledì sono stranieri che vivono in un residence del capoluogo nel quale la Ausl ha individuato e isolato un focolaio subito gestito, avviando i controlli necessari. Elevato il numero dei tamponi refertati che sale a 7736, il quale ha permesso di accertare anche 27 nuove guarigioni. Visti i numeri alti però, salgono di nuovo - anche se di poco - i malati effettivi, che ad oggi sono 1325. Si registrano due nuovi decessi, uno in provincia di Bologna, uno in quella di Rimini.