Sotto il sole di Riccione, ecco e proposte per il weekend 

Eventi

Riccione

| 16:31 - 22 Luglio 2020

Il centro della Pesa di Riccione.

Dalla musica all’arte, dalle letture animate per i bambini ai mercatini, dalle iniziative all’alba agli spettacoli dal tramonto alla sera, un calendario di eventi e iniziative che fanno di Riccione un palcoscenico a cielo aperto per un fine settimana ricco di divertimento e allegria.



Ai bambini e al mondo delle fiabe sono dedicate le letture animate della rassegna Storia e storie in spiaggia a cura della biblioteca comunale e del Museo del Territorio che ogni lunedì e giovedì alle ore 17.30 danno appuntamento ai più piccoli sotto l’ombrellone. La rassegna, dedicata ai bambini dai 3 ai 9 anni, è a ingresso libero e aderisce alla campagna nazionale Il Maggio dei libri 2020. L’appuntamento di giovedì 22 luglio con le lettrici della biblioteca si svolge alla Spiaggia 130. Le letture animate sono protagoniste anche della rassegna per bambini La ginnastica degli animali ispirate ai racconti di Elisa Mazzoli, giovedì alle ore 21:15 ai Giardini dell’Alba, iniziativa promossa dall’Associazione Riccione Alba in collaborazione con Cuore 21 e Centro 21.



Il reportage di viaggio è il protagonista dell’incontro con Alessandro Tomasi in piazzetta San Martino alle ore 21 con Journey 24 che racconta il suo giro del mondo in 730 giorni all’interno della programmazione Sogni e mondi di una notte d’estate a cura del Comitato Riccione Abissinia. Da giovedì a sabato proseguono a Villa Mussolini dalle ore 20 alle 23 i laboratori e la visita alle esposizioni degli artisti dell’Associazione SCultura Riccione, Centro Arti Figurative e I Giovedì dell’arte, una passeggiata fra le opere e le creazioni nello scenario suggestivo del parco e della villa storica.



Venerdì 24 luglio appuntamento alle ore 18 in viale Gramsci con il mercatino Handmade per gli amanti di oggetti di artigianato e hobbisti mentre dalle ore 19 l’atmosfera incantata del tramonto a Riccione Paese accoglie i visitatori con gli Aperitivi d’estate. Alle ore 21 in piazzetta San Martino in zona terme, la musica dello storico gruppo I Discepoli coinvolgerà il pubblico nei ritmi degli anni Sessanta.



Sabato 25 luglio incomincia all’insegna del benessere e della meditazione con lo Yoga. Sul lungomare di Riccione, nel giardino di Villa Mussolini, l’insegnante Renza Bellei ogni sabato mattina svolge lezioni a ingresso libero dalle ore 6:30 per tutta l’estate fino al 5 settembre. La cultura di un sano stile di vita è alla base delle Passeggiate della salute, ovvero come allenare corpo e mente alla consapevolezza e alla bellezza del respiro del mare e della terra. Partenza sabato all’alba dalla Spiaggia 84 e domenica alle ore 9 dal Centro commerciale Perlaverde.



Ai Giardini dell’Alba è in programma sabato dalle ore 16 il Mercatino per hobbisti e curiosità mentre alle ore 18 l’appuntamento è con le bancarelle del mercatino in zona terme, lungo i viali Gramsci e San Martino. A Riccione Paese, per l’iniziativa Aperitivi d’Estate, spazio alla musica e al divertimento con il dj Luigi Del Bianco di Radio Sabbia in piazzetta Parri alle ore 21 in compagnia delle curiosità del mercatino La Piazzetta delle idee. Prosegue sempre a Riccione Paese ogni sera, eccetto il mercoledì, Cinema in Giardino, l’amata rassegna dei film all’aria aperta sotto le stelle.