A Riccione lavori nuova ciclabile viale Mantova e Bergamo: collega due scuole

Attualità

Riccione

| 15:48 - 22 Luglio 2020

La realizzazione di una staccionata lungo il fiume Marano.

Cantieri aperti a Riccione in provincia di Rimini. In particolare per la manutenzione straordinaria dei viali Mantova e Bergamo, e per la realizzazione di una staccionata lungo il fiume Marano, 150 metri a partire dal ponte su viale D'Annunzio fino alla foce. Su questo secondo fronte, in una notte sono stati sistemati 25 metri di palizzata in legno di castagno alta cinque metri, con i lavori che sono stati divisi in tre stralci.

Sempre mercoledì mattina ruspe in azione in viale Mantova dove oltre al rifacimento degli asfalti e della sede stradale saranno realizzati nuovi arredi, ma soprattutto una pista ciclabile che arrivera' in viale Bergamo, congiungendo quindi entrambi i plessi scolastici presenti nel quartiere, e raggiungera' infine la pista di viale Veneto. La ciclabile, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lea Ermeti, collega le due scuole "favorendo quindi il transito in sicurezza dei ragazzi. Un collegamento importante che si inserisce in quelli gia' esistenti e che hanno fatto guadagnare alla nostra citta' per il terzo anno consecutivo l'attestato della Fiab-Federazione italiana ambiente e bicicletta 2020, Riccione ComuneCiclabile".