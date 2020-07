Continuano i party esclusivi a Riccione: sabato per la Boutique Ferretti, atteso anche Sfera Ebbasta

Eventi

Riccione

| 15:33 - 22 Luglio 2020

Sfera Ebbasta atteso a Riccione a la Boutique Ferretti.

Dopo l’esclusiva inaugurazione del nuovo wine bar, Soré Wine Garden, targato Cottarella, che ha visto sfilare in viale Corridoni una parata di vip, per una cena esclusiva firmata da Carlo Cracco, sabato, 25 luglio, alla Luxury Boutique Ferretti in Viale Ceccarini, dalle ore 19.00 si bissa. L’occasione è la presentazione della nuova creazione della Boutique Ferretti, in viale Ceccarini: la collezione FACE OFF high definition vision, la nuova visiera protettiva dal forte impatto fashion.



Attesi nomi dello spettacolo e della musica a partire dal rapper Sfera Ebbasta, trapper milanese, conosciutissimo tra i millenials e salito alla ribalta anche dei meno giovani per aver fatto parte della giuria di X Factor.



La serata sarà dedicata alla collezione FACE OFF. High definition vision nata durante il lookdown da una ricerca del riccionese Lele Danzi, progettista e designer visionario dalla matrice eyewear, che ha saputo trasferire nel sistema di protezione una creatività ricreativa. Inventiva, senso del design, perfezionismo, intuito, nasce FACE-OFF la visiera con doppia funzionalità: scudo protettivo e filtro solare.



Altissima definizione visiva, performance stellare, stile futuristico e silhouette glam, FACE-OFF diventerà presto un'icona.



Non poteva quindi che essere presentata a Riccione, città da sempre carismatico crocevia di tendenze, considerata una sorta di hub ricreativa dove sperimentazione e antica tradizione generano scintille rivoluzionarie e cool.



Ne è convinta Margherita Guidi Ferretti titolare della Luxury Boutique Ferretti - Boutique storica più rinomata di Riccione, punto di riferimento per i trendsetter, gli amanti del glamour e dello stile contemporaneo e d'avanguardia - nonché talent scout, che la avrà in esclusiva per il lancio.



La collezione sarà in vendita alla Boutique Ferretti già dalla mattina.