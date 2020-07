VIDEO Incidente nel riminese, violento schianto frontale tra auto e bus: una donna grave

Cronaca

Ancona

| 15:19 - 22 Luglio 2020

Alle 14.26 all'altezza di Trarivi di Montescudo-Montecolombo, lungo la provinciale 41, una Renault Clio e un autobus si sono scontrati in modo violento, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti. La corriera collega Montegrimano a Rimini secondo la linea 170 e viaggiava in direzione mare con una decina di persone a bordo. Nello scontro sono rimaste ferite otto persone in modo più e meno grave. Una giovane di 32 anni è stata elitrasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, altre sei persone sono state soccorse con codice uno, una invece in codice di media gravità, tutti condotti a bordo di cinque ambulanze negli ospedali di Rimini e Riccione.