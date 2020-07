Coronavirus: focolaio in struttura comunità senegalese Rimini 

Cronaca

| 11:51 - 22 Luglio 2020

Nove nuovi casi di Covid-19 a Rimini tra la comunità senegalese residente nell'ex pensione 'la Fonte' di Viserba. Il focolaio è stato individuato dopo le analisi fatte dall'Ausl Romagna su un collega di una persona risultata positiva. Da qui sono stati effettuati tamponi a tappeto sui 51 residenti nell'ex pensione. Da 20 anni la struttura, di proprietà della comunità ospita senegalesi, regolarmente in Italia e lunedì, riferisce l'Ausl, sono sttati effettuati i test su tutti i residenti. I positivi sono stati trasferiti in covid hotel. L’indagine epidemiologica continua, come da protocolli, allargandosi ai soggetti che hanno avuto contatti con coloro che sono risultati positivi, e che saranno a loro volta sottoposti a tampone e collocati in isolamento domiciliare.