Cronaca

Pennabilli

| 10:54 - 22 Luglio 2020

Vigili del fuoco in azione - immagine di repertorio.

Incendio in corso a Cà Morlano frazione di Pennabilli. Per cause ancora al vaglio, verso le 9.30 di oggi (mercoledì 22 luglio) delle rotoballe presenti in un campo hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Novafeltria, raggiunti in seguito dalla Squadra Boschiva dei Vigili del Fuoco che è operativa dal 20 luglio scorso.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.