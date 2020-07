Misano, a spasso con la droga in tasca e nascosta dietro l'armadio in casa, arrestato spacciatore

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:50 - 22 Luglio 2020

Droga e contanti sequestrati dai Carabinieri.

Senza fissa dimora, nullafacente, pregiudicato a spasso con la cocaina in tasca. I Carabinieri di Misano martedì pomeriggio hanno arrestato un 44enne di nazionalità albanese trovato in possesso di 1 grammo di cocaina. Per depistare le indagini l'uomo ha detto ai militari di risiedere in diverse strutture alberghiere di Cattolica. I Carabinieri dopo diverse ricerche, hanno individuato la struttura che ospitava l'uomo. Dietro l'armadio della sua casa si trovavano tre involucri di cocaina per un totale di 80 grammi. Inoltre sempre nell'abitazione sono stati trovati 3000 euro in banconote da piccolo e medio taglio, provento dell'attività di spaccio. Il 44enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Verrà processato per direttissima.