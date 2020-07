VIDEO Boato nella notte a Coriano, esplode il bancomat della banca Malatestiana

Cronaca

Coriano

| 07:43 - 22 Luglio 2020

Un boato nella notte a Coriano paese, in via Giuseppe Garibaldi: era un bancomat che esplodeva. È successo intorno alle 2.30 di mercoledì 22 luglio: ignoti hanno fatto saltare il bancomat della filiale della Banca Malatestiana che si trova all’altezza del civico 119. La tecnica usata è quella oramai purtroppo consueta: la "marmotta". Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nor (Nucleo Operativo Radiomobile) che procedono con le indagini. Il bottino è ancora da quantificare, i danni sono ingenti.