Rimini, spaccio di stupefacenti tra Italia, Albania e Colombia, 23 arresti, un minore coinvolto

Cronaca

Rimini

| 07:28 - 22 Luglio 2020

Carabinieri in servizio.

Traffico illecito e spaccio di stupefacenti, uso di armi e coinvolgimento di un minore. Sono 20 le persone destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare tra Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e Marche nell'operazione "Riviera" dei Carabinieri del Ros (Reparto Operativo Speciale) in collaborazione con i colleghi del territorio. L'operazione è in corso dall'alba di oggi (mercoledì 22 luglio). In carcere anche tre persone in Albania, che fanno parte dello stesso sodalizio criminale.



Sequestro preventivo di beni mobili e di una impresa individuale per circa 150mila euro. Altre 9 persone risultano indagate e sono state oggetto di perquisizioni. Le indagini sono partite nel maggio 2018 dopo una segnalazione arrivata alla Direzione Centrale dei servizi antidroga dalla polizia della Colombia. Era atteso in Italia l'arrivo di un "chimico" colombiano che avrebbe dovuto concordare le modalità per insegnare la raffinazione dello stupefacente che sarebbe arrivato dal Sudamerica.

E' stata così scoperta una organizzazione di narcotrafficanti, prevalentemente di nazionalità albanese, molto attiva e radicata nel nostro paese. Era impegnata ad approvvigionare, gestire e smerciare lo stupefacente di vario tipo soprattutto sulla riviera romagnola e soddisfava le richieste che arrivavano dall'area riminese, soprattutto per l'approvvigionamento di cocaina ed eroina provenienti dal Sudamerica e dal Nord Europa e di marijuana da Macedonia ed Albania che veniva anche esportata in grandi quantità in Austria.

Gli indagati erano inoltre perfettamente in grado di "raffinare" la droga prima di rivenderla applicando tecniche di trasformazione, per esempio, della cocaina dallo stato liquido a quello solido.

I Carabinieri hanno anche trovato un fucile calibro 12 e diverse munizioni. Impegnato nelle attività illecite anche un minorenne incaricato di pesare e confezionare lo stupefacente. Inoltre il giovane doveva trovare i clienti e incassare i soldi della droga ceduta a credito.