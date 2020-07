Filippo Graziani canta Ivan al castello malatestiano di Coriano in una notte di mezza estate

Eventi

Coriano

| 17:35 - 21 Luglio 2020

Filippo Graziani.

Giovedì 23 luglio alle 21.30 al castello malatestiano di Coriano una serata a ritmo di musica con “Filippo Graziani canta Ivan”. Un concerto dall’atmosfera intima in versione acustica e voce con cui il figlio porterà il pubblico in un viaggio tra le canzoni del padre, cantautore rock per definizione, che ha scritto alcune della pagine più belle della musica italiana.. Sarà presente un punto ristoro finger food a cura di La Cantinetta della CorTe: piadine, crostini, pizzette, calici di vino, birre, acqua, dolci e molto altro!



Il biglietto di ingresso costa 10 euro, ridotto a 8 per gli under 25 e over 65. La prenotazione è obbligatoria al 329 9461660, dal momento che i posti sono limitati. Nei giorni di spettacolo la vendita dei biglietti sarà attiva alla cassa del Castello di Coriano dalle ore 18. In caso di pioggia lo spettacolo si sposterà al teatro CorTe Coriano.