A Morciano di Romagna l'Estate è Aperta: shopping, musica e spettacoli per bambini

Eventi

Morciano di Romagna

| 17:28 - 21 Luglio 2020

Dall'omaggio in musica a Rino Gaetano al cinema sotto le stelle. Una settimana ricca di eventi quella che attende Morciano di Romagna, con il programma di "Estate Aperta" pronto a regalare emozioni e l'apertura serale dei negozi per tutti coloro che hanno voglia di shopping.



Si parte mercoledì 22 luglio con il teatro per famiglie. In scena ci sarà Benjamin Delmas, soprannominato "Mr. Bang". "Mr Bang è un terrorista della risata: ama le esplosioni ed ogni cosa che fa BANG! Mr Bang, clown metropolitano, cercherà di far esplodere tutto e tutti, anche se stesso. Ci incanterà con situazioni assurde, risponderà colpo su colpo alle risate del pubblico con i suoi giochi di fumo, le sue esplosioni, le scoppiettanti gags al tritolo e le battute al plastico. Sarà impossibile restare impassibili al ritmo frenetico di questa gragnola di colpi e botti. Scoppi...di risa, ben inteso. Perché nonostante sia un po’ folle e da sempre gioca col fuoco... Mr Bang resta un clown dal carattere...pirotecnico!"



Si prosegue venerdì 24 luglio con il tradizionale appuntamento di cinema all'aperto a cura del Circolo Toby Dammit. Questa volta sullo schermo arrivierà "In viaggio con Jacqueline", una commedia per tutta la famiglia.



Sabato 25 luglio spazio invece alla grande musica con un omaggio a uno dei cantautori italiani più amati di sempre: Rino Gaetano. Ad interpretare i suoi grandi successi, facendo cantare e ballare il pubblico, sarà la band dei "Caimani Distratti". Sul palco Beppe Ardito, voce e chitarra, Fabrizio Flisi, tastiere, Gianluca Fabbri, basso, Giacomo De Paolo - percussioni. Un appuntamento assolutamente imperdibile per tutti gli amanti delle sue canzoni e non solo loro.



Tutti gli eventi si svolgeranno in via Colombari dalle 21.15. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.