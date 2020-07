Cinque nuovi positivi a Rimini, in Emilia-Romagna sono 18: i dati di oggi

Attualità

Emilia Romagna

| 17:37 - 21 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Cinque nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Rimini, 18 nella Regione Emilia-Romagna di cui 12 asintomatici: sono i numeri comunicati poco fa sull'andamento della pandemia, un dato inatteso che incrina il buon andamento registrato negli ultimi giorni. Il bollettino nasce dai 5382 tamponi analizzati ieri, che hanno permesso di rilevare anche 17 nuove guarigioni, portando il numero dei malati attivi a 1297, numero che torna lentamente a scendere. Purtroppo si registrano altri due decessi, entrambi nel bolognese (un uomo e una donna). Risalgono ai giorni scorsi e si è dovuto attendere l’esito degli accertamenti sanitari sul contagio da Covid.



Contagi in calo in Italia. Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110.