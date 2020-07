Podistica Seven: riprese le gare con la partecipazione al Giro del lago di Resia

Sport

Sogliano al Rubicone

| 16:44 - 21 Luglio 2020

Podistica Seven al Giro del lago di Resia in Val Venosta.

Anche la Podistica Seven ha ripreso le gare e lo ha fatto partecipando il 18 luglio all’edizione speciale post Covid della 21esima edizione del Giro del lago di Resia in Val Venosta. La gara, che prevedeva una partenza ogni venti secondi, con tre runner al minuto e 180 atleti ogni ora, in tutto erano 2mila, è stata la prima gara su strada in Italia dopo il lockdown e ha visto la partecipazione dei soci Guido Campedelli, Giovanni Graffiedi, Luca Zamagni e del presidente dell’associazione Mario Ricci.

“Un percorso meraviglioso, immerso nella natura – ha commentato il presidente Ricci –, abbiamo corso con un nuovo format che si è rivelato vincente e ci ha dato la possibilità di tornare a praticare lo sport che tanto amiamo.”

L’associazione Podistica Seven Asd vanta di 120 iscritti e si riunirà giovedì 30 luglio per l’approvazione del bilancio 2019 e per decidere in merito all’organizzazione della 48° Marcialonga del Rubicone prevista per il 27 settembre.