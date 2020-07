Condannato a fine gennaio a 3 anni e mezzo per contraffazione, trovato in un albergo di Rimini

Cronaca

Rimini

16:26 - 21 Luglio 2020

Aveva contraffatto denaro e altri beni in modo illecito e il 27 gennaio era stato condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 6 mesi, che però era rimasta inapplicata perché il colpevole si era reso irrintracciabile. Sulle sue tracce gli uomini della polizia di Stato che martedì mattina alle 6.30 hanno pizzicato il 27enne moldavo mentre usciva da un albergo di Rimini, questo grazie ad alcune segnalazioni sulla sua potenziale identificazione. Si è reso così possibile l'arresto per l'accompagnamento alla casa circondariale di Rimini, dove sconterà la sua pena.