Reggini chiama tre big della consolle riminese per raccontare e lanciare la nuova Audi A3

Attualità

Rimini

| 14:08 - 21 Luglio 2020

DJ Ciuffo, dj Mila e dj Thor: il tris d’assi della consolle è il volto estivo scelto da Reggini per presentare sul territorio la nuova Audi A3. Protagonisti di pillole video diffuse tramite i canali social, i tre deejay fra i più noti della scena musicale locale raccontano le caratteristiche distintive della sportiva dall’animo hi-tech, a ritmo di dance lounge ambient.



«Musica, sabbia e tramonti sul mare, rendono omaggio alla riviera di Rimini con le sue atmosfere e il suo stile inconfondibile», spiegano i Reggini. «Abbiamo scelto di affidare alle suggestioni d’ambiente e alle emozioni della musica la presentazione di un auto che affascina per le sue prestazioni. Tre diversi deejay sunset e il racconto musicato delle caratteristiche distintive dell’auto, fatto direttamente dalla viva voce dei tre artisti, racchiudono emblematicamente la sua essenza in tre video di grande effetto».