VIDEO Blitz anti camorra con base nel riminese, sequestrate 17 aziende per 30 milioni

| 11:47 - 21 Luglio 2020

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione del G.I.C.O. di Bologna e dei colleghi di altri 14 Comandi Provinciali, hanno dato l’avvio dall’alba di oggi (martedì 21 luglio) ad una vasta operazione di polizia “Darknet”, in Emilia Romagna ed in contemporanea nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Basilicata e Piemonte, che ha disarticolato un’associazione criminale di matrice camorristica; con base nella Bassa Romagna – in particolare a Cattolica, ma con ramificazioni e interessi economici anche in altre Province (Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Matera, Pesaro-Urbino, Forlì-Cesena, Parma, Torino, Milano), con al vertice personaggi legati al clan dei Sarno e dei Casalesi al "comando" dei quartieri "Ponticelli" di Napoli e nell'Agro Aversano in provincia di Caserta.



Otto arresti (5 in carcere, 3 ai domiciliari) e un obbligo di firma, coinvolte 55 persone con sequestro di 17 aziende e beni per oltre 30 milioni. L'accusa è di associazione per delinquere aggravata dai metodi mafiosi oltre a corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio. In alcuni casi i reati sono "aggravati" dal fatto di averli commessi per agevolare i rispettivi clan di appartenenza. L'indagine è partita nel 2017 da provvedimenti di sorveglianza speciale emessi nei confronti di alcuni casalesi e campani, trasferiti a Cattolica e Riccione. Dalla bassa Romagna, inizia la scalata all'economia locale di alcuni soggetti vicini e addirittura parenti dei Casalesi e dei Sarno, attivi nei business delle costruzioni, degli oli industriali, della ristorazione, ma anche esercenti di sale scommesse, noleggio auto. Le ramificazioni e interessi economici, del gruppo, che ha partecipato anche ad aste giudiziarie alterandone il corso, arrivano quindi anche in altre province.

L'operazione ha coinvolto 300 militari. Gli arrestati sono I.G., pluripregiudicato, sorvegliato speciale e cognato di Vincenzo Sarno capo dell'omonimo clan e oggi collaboratore di giustizia; R.L.S., pluripregiudicato, già con quattro condanne definitive per reati contro la persona e in materia di armi, genero di un pluripregiudicato, indiziato di appartenere al clan dei Casalesi; D.M.A. senza precedenti, incaricato di gestire le attività delle società di impiantistica industriale di cui erano soci occulti gli altri due arrestati.

Con loro sono stati individuati due livelli: il primo composto da persone che facevano attivamente parte del sodalizio criminale, conoscendone membri ed obiettivi: Z.S., C.F., C.P. e G.T. (questi ultimi due ai domiciliari). Il secondo livello è composto da oltre 30 persone reclutate all'occorrenza, per le quali non c'è ancora certezza della partecipazione al sodalizio criminale: S.P. e S.T.



Dalle indagini è emerso che i coinvolti erano riusciti in breve tempo ad infiltrarsi nell'economia della Romagna e delle aree limitrofe, controllando diverse attività economiche, con fatturazioni inesistenti tra società riconducibili agli arrestati. Due incaricati di pubblico servizio erano stati coinvolti per acquisizione illegale di appalti. Sono state re-investite e autoriciclate ingenti somme di denaro che provenivano da attività criminali. Avevano inoltre intestato a terze persone ingenti patrimoni ed attività comerciali frutto di estorsione e spaccio. I coinvolti erano riusciti ad affermare il proprio controllo sul territorio attraverso repressione violenta dei contrasti.



Due di loro, nonostante non risultassero in grado di avere soldi per soddisfare i bisogni primari, in realtà avevano grande disponibilità economica derivata da partecipazioni "occulte" a diverse società che operavano in vari settori, grazie anche alla connivenza di un commercialista. Venivano emesse fatture per operazioni inesistenti per centinaia di migliaia di euro. Le società, tramite alterazione di gare d'appalto e corruzione, erano riusciti ad avere l'esecuzione dei lavori pubblici in una fondazione pubblica di Parma.

I proventi illeciti venivano riciclati usando una sala giochi e scommesse di Cattolica, gestita da una dei coinvolti che, in più occasioni, aveva simulati grosse vincite al gioco.