VIDEO Più sicurezza per i bagnanti, pattugliamenti dei Vigili del fuoco in mare

Attualità

Rimini

| 11:35 - 21 Luglio 2020

Durante i fine settimana dell'estate, i vigili del fuoco di Rimini, coordinati dalla Guardia Costiera, opereranno in sinergia con tutte le altre forze che prestano il soccorso in mare per garantire la sicurezza ai numerosi bagnanti che affollano le spiagge della riviera. La squadra di pattugliamento dei pompieri sarà composta da un gommone ed una moto d'acqua dotata di barella galleggiante per operazioni di salvataggio in mare. Nel video l'addestramento in mare effettuato il 18 luglio delle squadre di Soccorritori Acquatici dei Vigili del fuoco in forza al Comando di Rimini.