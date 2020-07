Rimini, "Lavoro! Libere tutte" allunga la scadenza al 31 luglio

Attualità

Rimini

| 09:50 - 21 Luglio 2020

Progetto per lavoratrici ed aziende.

A seguito dell'interesse riscontrato in questi giorni, si è ritenuto di prorogare il termine di scadenza a venerdì 31 luglio per l’adesione delle aziende al progetto Lavoro! libere tutte.



“Lavoro! Libere tutte” è il progetto per valorizzare il lavoro femminile, ideato e realizzato dall’ufficio Pari opportunità della Provincia di Rimini e nato per promuovere la presenza paritaria delle donne nel mondo del lavoro. La partecipazione al percorso è riservata alle aziende con più di 15 dipendenti. Sarà data priorità a quelle ubicate nei Comuni dell’entroterra della Provincia di Rimini e con oltre il 30% di donne lavoratrici al proprio interno.



Per info: Segreteria Consigliera provinciale alle Pari Opportunità: d.bertozzi@provincia.rimini.it - Tel.: 0541 716236