Borse estate 2020: i modelli di tendenza

08:04 - 23 Luglio 2020

Una borsa a mano "Ferragamo".

La parola d’ordine per la moda primavera estate 2020 è senza dubbio varietà. Questo vale anche per la collezione bag di quest’estate che vede al centro dell’attenzione diversi modelli in grado di accontentare un po’ i gusti di tutte.

Terminata l'ondata sporty-urban, caratterizzata da marsupi e zaini, tornano finalmente a sfilare modelli iper-femminili, come le handbag, le clutch e le borse a tracolla.

Approfittando dei saldi Ferragamo, dei saldi Prada e Gucci e in generale degli sconti proposti dalle principali griffe in questo periodo è possibile arricchire il proprio guardaroba con un accessorio di classe ad un prezzo scontato.

Ma quali sono i modelli top per andare sul sicuro e poter impreziosire qualsiasi look estivo femminile?

Scopriamoli insieme.

Borse di paglia

Ogni estate ritorna il tormentone della borse di paglia: un accessorio leggero dal carattere campestre, perfetto per un look casual-chic.

Le “straw bag” si possono indossare sia in vacanza, meglio ancora se in una località marina, ma anche in città, nelle varianti mini, pochette e tracolle. Oltre ai modelli classici, ci sono tante borse di paglia abbellite da pompon colorati, ma anche da scritte e dettagli a contrasto

Da non perdere la saddle bag con il manico intrecciato di Prada e l’iconica Nolita di Yves Saint Laurent con dettagli in pelle e maniglia in catena.

Minibag

Non potevano di certo mancare le mini bag, non esageratamente piccole ma nemmeno troppo grandi: il giusto compromesso tra capienza ed eleganza.

Le minibag, da portare a mano o a tracolla, sono molto comode da indossare e piuttosto versatili: abbiamo quelle perfette per un look da cerimonia ma anche quelle dal carattere più casual.

Molto belle le borse mini a tracolla di Gucci, che ha lanciato una collezione allegra ispirata ai colori dell’arcobaleno intitolata “andrà tutto bene” e la mini bag 19 in formato pochette di Chanel.

Da non perdere la versione mini della borsa a mano Gancini di Salvatore Ferragamo, un’icona di eleganza e femminilità.

Maxi Bag

Accanto ai modelli visti finora, continuano a rimanere in posizioni alte della classica le borse tote: un modello intramontabile a cui nessuna donna riesce a rinunciare per la sua comodità.

Christian Dior e Balenciaga le hanno inserite nelle loro collezioni seguendo i principali trend del momento, come i tessuti a fantasia con i loghi.



Clutch e Pochette

Due grandi classici per i look estivi serali, in grado di impreziosire qualsiasi look.

La pochette è in tessuto morbido, spesso accompagnata da una sottile tracolla mentre la clutch è molto rigida con chiusura generalmente a scatto.

Di pelle, di stoffa, dai riflessi metallici, con dettagli animalier o ricoperti da strass, le clutche e le pochette nonostante le loro dimensioni ridotte riescono sempre a non passare inosservate.

Davvero singolari le clutch della famosa linea “The Pouch” di Bottega Veneta e le pochette Red Valentino.

Borse a secchiello

Un modello estivo che non passa mai di moda, dotato di chiusura a coulisse con laccio e pratica tracolla, che dona freschezza e armonia a qualsiasi look.

Quest’estate la proposta per le bucket è in forma geometrica rigida, sia in pelle liscia che negli intrecci naturali della paglia. Apprezzate sia le versioni Small che quella Large, perfette per le vacanze estive.

Davvero molto carine quelle della collezione Miu Miu e il modello Varenne in pelle di vitello bianca di Jimmy Choo.