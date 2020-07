Cattolica, con Marta Losito e DINSIEME: un weekend di successo che conquista la ‘Generazione Z’

Attualità

Cattolica

17:33 - 20 Luglio 2020

Lo spettacolo in piazza 1° maggio a Cattolica.

Piazza Prima Maggio si è trasformata nel weekend appena trascorso in una grande arena che ha ospitato due talk show della rassegna #CATTOLICA. Un ciclo di eventi e spettacoli estivi, promosso dall'Amministrazione Comunale e realizzato in partnership con Marlù Gioielli ed il suo nuovo marchio TimeToBecareful. Per i due appuntamenti sono stati allestiti 700 posti a sedere, collocati con le dovute attenzioni nella piazza, che sono stati occupati da ragazze, ragazzi, spesso in compagnia dei genitori, pronti a seguire gli spettacoli presentati e condotti da Andrea Prada. Show messi in scena rispettivamente da una delle tiktokers più amate, Marta Losito (sabato sera 18 luglio), e dal famoso duo palermitano DINSIEME (19 luglio) che spopola su YouTube.



“Abbiamo assistito – spiega l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri - al primo grande evento pubblico gestito in maniera professionale da tutto lo staff che ha saputo coordinare la presenza degli “idol teen” sul territorio. Una risposta eccezionale da parte dei numerosi presenti. Il fatto che siano arrivate famiglie non solo da fuori Regione ma anche da Paesi limitrofi all'Italia, è segno che le giovani star della rete riescono a raggiungere i propri coetanei sfruttando i linguaggi più innovativi dei social. Sono state due giornate splendide per la Regina e questo conferma la bontà del progetto “Enjoy Cattolica” pensato per promuovere attraverso i canali digitali la nostra città”.



Andrea Prada sottolinea un ulteriore aspetto emerso dai due eventi: "Abbiamo incontrato alcune famiglia arrivate da Germania e Austria e diverse provenivano da regioni come Sicilia e Puglia. I genitori ci hanno raccontato che era il loro primo weekend post lock down. Hanno approfittato di Losito e DINSIEME per trascorre una breve vacanza insieme ai loro figli. È la dimostrazione di come anche youtubers e tiktokers, possano diventare elemento di attrazione e scelta per una destinazione turistica".



È stato anche un weekend di spettacolo al tempo del distanziamento post Covid. Riprendiamo a incontrarci, a stare insieme, vicino a un palco: ma rispettando sicurezza e prevenzione. Nell'arena dispenser d'igienizzanti TimeToBecareful sempre in funzione, mascherine a disposizione del pubblico e personale dell'organizzazione pronto ad accompagnare ingresso e uscita del pubblico. Mentre a scandire la scaletta degli spettacoli sono stati i messaggi dal palco e i filmati sui comportamenti da tenere durante gli show e anche i selfie, da sempre il momento più importante dell'incontro tra fan e protagonisti, si sono svolti come devono avvenire quest'estate: a due metri di distanza.



"Dobbiamo ringraziare fiducia e disponibilità dell'amministrazione della Regina. Stiamo muovendo i primi passi verso nuovi modi di stare insieme e realizzare spettacoli ed eventi pubblici. Dobbiamo farlo con cautele e attenzione – spiega Marta Fabbri responsabile comunicazione e marketing di Marlù Gioielli – Quello che è importante è che le persone dimostrino, come è accaduto a Cattolica, attenzione e rispetto delle indicazioni che ricevono. In questo modo si possono riprendere appuntamenti che segnano un nuovo momento di ripresa delle relazioni sicure tra persone".