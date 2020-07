Raccolta differenziata, Morciano al top, raggiunge quasi l’80%: verso il porta a porta

Attualità

Morciano

| 16:51 - 20 Luglio 2020

Raccolta differenziata.

Morciano di Romagna al top in Valconca per la raccolta differenziata. Cresce la percentuale di rifiuto differenziato, che nel 2019 ha raggiunto la quota del 75,9%, superando così l'obiettivo minimo del 73% individuato dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti (Prgr).



Complessivamente i kg di rifiuti differenziati raccolti nel corso dell'anno sono stati oltre 2.700. Percentuale che fa di Morciano il Comune più virtuoso della Valconca e il quinto in tutta la provincia di Rimini, superato solo da Comuni che hanno già adottato il porta a porta integrale e la tariffa corrispettiva puntuale.



"Un risultato senz'altro positivo - commenta l'amministrazione comunale - merito dei comportamenti virtuosi messi in atto dalla nostra cittadinanza nel corso di questi anni e di una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente e del decoro del nostro paese: per questo ci sentiamo di dire grazie alla comunità morcianese. Naturalmente non possiamo e non dobbiamo considerarci soddisfatti: al contrario questi dati incoraggiante devono fungere da stimolo per crescere ulteriormente sul fronte della raccolta differenziata. L'obiettivo è quello di procedere, in maniere graduale e con i dovuti riguardi nei confronti dell'utenza, verso l'introduzione del porta a porta integrale: traguardo che puntiamo a raggiungere nell'ultimo trimestre del 2020".



Dal 2018 a Morciano è in vigore il sistema di raccolta rifiuti denominato 'porta a porta misto' che, insieme all'introduzione dal 2019 della tariffazione puntuale, ha apportato benefici considerevoli sul fronte della differenziazione. Dal gennaio di quest'anno è inoltre in vigore il nuovo regolamento sul decoro che prevede sanzioni da un minimo di 25 a un massimo di 900 euro. Nelle ultime settimane il Comune, in accordo con gli organismi incaricati (Polizia municipale, Polizia provinciale, operatori di Arpa, Servizio igiene ambientale dell'Ausl e alle Guardie ecologiche volontarie) ha intensificato i controlli contro l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori, elevando diverse multe.



"Purtroppo - continua l'amministrazione comunale - a fronte di una tendenza prevalentemente virtuosa della popolazione morcianese, si registrano ancora alcuni episodi di inciviltà e mancato rispetto dei regolamenti, specialmente per quanto riguarda l'abbandono della spazzatura dove non consentito. Crediamo che il porta a porta integrale, il cui scopo principale è l'abbattimento del costo dello smaltimento indifferenziato, possa contribuire a contrastare e disincentivare tale fenomeno, in un quadro atto a preservare e migliorare la qualità ambientale e il decoro dell'intero territorio comunale".