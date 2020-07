Riccione, controlli in strada della Polizia locale: 5 patenti ritirate

Cronaca

Riccione

| 16:00 - 20 Luglio 2020

Controli della Polizia Locale di Riccione.

Intenso lavoro sulle strade per la Polizia Locale di Riccione durante il passato weekend per garantire lo scorrimento del traffico, la sicurezza degli automobilisti e dei visitatori. I servizi della Polizia Locale si sono concentrati sulle arterie di maggiore affluenza dal mare alla statale. In questo ambito gli agenti della Polizia Municipale hanno ritirato 5 patenti ad altrettanti automobilisti risultati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Inoltre due autovetture coinvolte in un incidente stradale sono state poste in stato di fermo amministrativo perché i conducenti sono risultati con tasso alcolemico oltre i limiti.