I creator più famosi d’Italia fanno tappa in Aquafan: Mates e Favij bagnini per un giorno

Attualità

Riccione

| 15:36 - 20 Luglio 2020

Mates, Favij, Anima, Surry, St3pny all'Aquafan.

Gli scatenati Mates e Favij, i creator più famosi d’Italia, hanno fatto una reunion estiva all’Aquafan di Riccione. Anima, Surry, St3pny, insieme all’amico Favij, si sono trasformati in aiutanti bagnini per un giorno. Dall’alto del Kamikaze, Black Hole, Speedriul e Extreme, hanno incontrato i fan e li hanno aiutati a scendere con qualche spinta in più.



Curiosi di conoscere da vicino anche la famiglia di delfini a Oltremare, si sono spostati anche nel Family Experience Park per un incontro ravvicinato con i tursiopi e gli addestratori, trasformandosi anche loro in ‘dolphin trainers’ per qualche minuto, interagendo con Cleo, Pelè, Candy, Blue e Mia.



A fine giornata i ragazzi hanno poi provato gli scivoli più adrenalinici di Aquafan. Per Favij era la prima volta a Riccione: “Quando ero piccolo venivo sempre in vacanza a Cesenatico ma non sono mai stato ospite di questo parco acquatico. E’ davvero figo”.

I Mates invece sono ormai dei ‘veterani’: “Ogni tanto veniamo qui anche a sorpresa per farci un po’ di scivoli e registrare video. E’ davvero uno dei parchi più divertenti d’Italia”.



L’attrazione preferita dai pazzi creator? Se la contendono Black Hole e Extreme. “Forse il Black Hole è il più spettacolare perché è completamente al buio. Torneremo anche il prossimo anno: vogliamo provare lo scivolo nuovo, il più grande nella storia di Aquafan!”.





Foto @Aquafan