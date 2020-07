Calcio Promozione: Novafeltria, firmano Rocco Di Filippo e Amedeo Valentini

Sport

Novafeltria

| 13:32 - 20 Luglio 2020

Da sinistra Rocco Di Filippo e Amedeo Valentini.

Dopo Foschi, altri due puntelli per la difesa del Novafeltria, costretta a far fronte a diverse partenze in questa stagione. La società gialloblu ha infatti trovato l'accordo con Rocco Di Filippo, classe 1984, e Amedeo Valentini, classe 1994. Per quest'ultimo, novafeltriese cresciuto nel vivaio del San Marino (era nell'organico della prima squadra ai tempi di Acori e giocò una partita in Coppa Italia di Serie C), è un ritorno, dopo aver iniziato con i gialloblu la scorsa estate ed essersi trasferito lo scorso inverno nelle Dolomiti, per ragioni di lavoro. Valentini, che ha giocato anche nel campionato interno sammarinese (Cailungo), può ricoprire tutti i ruoli nella difesa a tre o a quattro.



Di Filippo, reduce da due campionati di Eccellenza e Promozione in Campania, è tornato per motivi di lavoro a Rimini e ha scelto di vestire la maglia gialloblu. Vi aveva abitato anche tra il 2010 e il 2018: calcisticamente ha vestito le maglie del Riccione in D e del Misano in Eccellenza, poi tanto campionato sammarinese: «Sono stato anche convocato per la nazionale sammarinese e ho disputato la Coppa delle Regioni 2014-16». Di Filippo ha scelto Novafeltria «perché conosevo bene l'ambiente, poi l'amico Giacomo Giuliani (dirigente Novafeltria, n.d.r.) mi ha convinto ad accettare la proposta della dirigenza gialloblu». Di Filippo può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro, sia nella difesa a quattro che in quella a tre. (R.G.)