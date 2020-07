Sven Väth, Satori, Marco Carola: la Villa delle Rose cala gli assi

Eventi

Riccione

| 12:53 - 20 Luglio 2020

Satori, credits Akamba.

Sven Väth, Satori, Marco Carola: la Villa delle Rose di Misano Adriatico cala gli assi della sua estate 2020, iniziata a metà giugno e destinata a proseguire sino a settembre con una programmazione, una serie di guest e di servizi che la rendono da sempre qualcosa di unico nel panorama italiano del clubbing.



Mercoledì 22 luglio 2020 – la prima data di Sven Väth dopo il lockdown? Alla Villa delle Rose insieme al suo fiero sodale Maurizio Schmitz per l’inaugurazione di Cocoon Riccione, in calendario per il quarto anno consecutivo tutti i mercoledi sino a fine agosto.



Sabato 24 luglio 2020 - primo appuntamento con la one-night Horizons: in consolle Satori (live), Ayamoon e Dj Thor. Il sound di Djordje Petrovic aka Satori è definito ipnotico, misterioso, avventuroso e sensuale. Basti pensare al suo album ‘MAKTUB’, uscito nel 2017 su Crosstown Rebels, l’etichetta discografica di Damian Lazarus.



Venerdì 14 agosto 2020 - Venerdì 14 agosto arriverà alla Villa uno dei pesi massimi assoluti della console: Marco Carola. Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi un ruolo fondamentale ed essenziale nell’universo elettronico, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto.