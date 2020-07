Mezzo perde carico su E45, chiusura provvisoria all'altezza di Borello

Attualità

Cesena

| 12:45 - 20 Luglio 2020

Chiusura provvisoria al traffico sulla carreggiata in direzione Nord della E45, all'altezza di Borello di Cesena. Il provvedimento, spiega una nota dell'Anas, è legato alla dispersione di un ingente carico da un mezzo in transito. Il traffico in direzione Nord viene così deviato sulla strada provinciale 138 a Borello Sud - al chilometro 211,8 -: il rientro sull'arteria stradale è possibile a Borello Nord, al chilometro 214,2. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas e gli uomini delle forze dell'ordine per la rimozione dei materiali e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.