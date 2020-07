Tigotà apre anche a Bellaria, riparte il piano di sviluppo della catena nel Riminese

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:16 - 20 Luglio 2020

Dopo le aperture ravvicinate del 2019 a Rimini, Santarcangelo di Romagna e Morciano di Romagna, Tigotà riparte con il piano di sviluppo nel riminese dopo lo stop imposto dal lockdown e apre a Bellaria-Igea Marina ridando vita al vecchio consorzio agrario rimasto vuoto per diversi anni.



Il Tigotà di via Ravenna è il numero 615 d’Italia, 120esimo dell’Emilia-Romagna e l’insegna conferma la volontà di continuare a investire su tutto il territorio emiliano e romagnolo, dove dal 2018 sono stati aperti 21 nuovi negozi. Per il nuovo store sono stati assunti 3 giovani collaboratori, età media 33 anni, tuttiprovenienti dai comuni limitrofi (Bellaria, Rimini, Viserbella).



“Durante il lockdown i nostri collaboratori hanno continuato a lavorare con impegno, senso di responsabilità e passione, tenendo aperti i nostri negozi, considerati dall’ordinanza del Presidente del Consiglio un servizio essenziale. Nei mesi scorsi era prevista l’inaugurazione del punto vendita di Bellaria-Igea Marina ma per ovvie ragioni legate al particolare momento che abbiamo vissuto non è stato possibile farla, ora che stiamo tornando lentamente alla normalità abbiamo deciso di alzare le saracinesche di quello che speriamo possa diventare un punto di riferimento per la zona” dichiara Pericle Ciatto, responsabile marketing di Tigotà.



L’insegna, che commercializza prodotti per l’igiene della persona e la pulizia della casa, conferma la volontà di investire su tutto il territorio riminese, con particolare interesse per riposizionamenti, miglioramenti di reti esistenti, recupero di edifici e immobili dismessi. Per questo l’azienda è alla continua ricerca di immobili per i suoi punti vendita, che si possono proporre inviando un’email alla Gottardo spa via proposte.immobili@gottardospa.it o collegandosi al sito.