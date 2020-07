Maternità, donne e lavoro: arriva anche a Montefiore Conca "Mamme fuori mercato"

Eventi

Montefiore Conca

| 11:46 - 20 Luglio 2020

Fa tappa anche a Montefiore Conca "Mamme fuori mercato", il progetto itinerante sostenuto dall'unione Valconca dedicato al rapporto tra donne, maternità e lavoro, ideato e promosso dall'associazione culturale Janas.



Attraverso la proiezione del film omonimo e il successivo momento di dibattito, verrà affrontato un tema delicato ed estremamente attuale: la difficoltà da parte delle donne ad inserirsi nel mercato del lavoro. Appuntamento giovedì 23 luglio alle 21 presso il parcheggio di via Carlo Alberto Dalla Chiesa (zona Falda). Il sindaco Filippo Sica e la consigliera comunale Erika Mancini apriranno la serata con i saluti istituzionali. Seguiranno i saluti della presidente dell’unione Elena Castellari e quindi l’introduzione della consigliera comunale Silvia Pangrazi. In seguito alla proiezione del film interverrà la regista Pj Gambioli e la responsabile di produzione Monia Cappiello dando spazio agli interventi del pubblico. Il talk avrà come protagoniste Lucia Sarti, food blogger; Jenny Masi, psicoterapeuta; Sonia Giannuzzi, insegnante; Lisa Vanzolini, impiegata; Francesca Di Domenico, volontaria della protezione civile. Tra gli ospiti dell'evento anche Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.



Il progetto nasce dall’impegno della regista Pj Gambioli (che ha scritto e diretto il film "Mamme fuori mercato", primo premio internazionale al Calcutta Film Festival) e della responsabile di produzione Monia Cappiello. Assieme hanno dato vita ad un innovativo sistema di sensibilizzazione che fonde lo spirito del cinema sociale con l’impegno civile. Il tema è affrontato organizzando un ciclo di eventi che prevede la proiezione del film quale strumento atto a coinvolgere attivamente il pubblico di ogni età, e di un talk utile a veicolare informazioni utili creando momenti di scambio e discussione sul tema.