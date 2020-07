Tempo bello fino a giovedì, fine settimana guastato dal brutto tempo

Attualità

Rimini

| 11:08 - 20 Luglio 2020

Un falco sul cielo di RImini (foto di Daniel Sora per Altarimini photo contest).

Sarà un inizio di settimana nel segno di alta pressione e caldo in aumento che durerà fino a giovedì, visto che venerdì sono attesi nuovi guasti del meteo in vista, almeno secondo quanto ci riporta il Centro meteo Emilia-Romagna.



Lunedì 20 luglio cielo sereno su buona parte del territorio, con qualche nuvola al pomeriggio in Appennino. Precipitazioni assenti. Massime in rialzo fino a sfiorare i 29°.

Venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso.



Martedì 21 luglio cielo sereno per tutta la giornata e niente precipitazioni. Salgono le massime fino ai 31 gradi. Venti deboli e variabili con mare da calmo a poco mosso.



Mercoledì 22 luglio cielo sereno al mattino e nel primo pomeriggio, con qualche nube in più nella seconda parte di giornata ma precipitazioni comunque assenti. Ancora rialzi con massime fino ai 33 gradi. Venti deboli e variabili ma mare tendenzialmente poco mosso.



La linea di tendenza parla di un graduale aumento dell’instabilità a causa di infiltrazioni d’aria umida da ovest, con possibile passaggio temporalesco fra venerdì e sabato.



