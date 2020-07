Calcio Giovanile: torna la squadra Berretti di San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 11:00 - 20 Luglio 2020

Campionato "Dante Berretti".

Il lavoro condotto negli ultimi mesi dal Settore Tecnico della Fsgc, di concerto con il Consiglio Federale, ha prodotto il risultato sperato: il settore giovanile biancoazzurro tornerà ad avere una formazione iscritta al campionato “Dante Berretti”. La stagione 2020-2021 vedrà dunque una delle due formazioni Under 19 della San Marino Academy – l’altra, quella che lo scorso anno ha partecipato al campionato regionale Juniores, sarà confermata – misurarsi con avversarie blasonate, appartenenti ad un panorama di respiro nazionale quale è quello della Serie C.



L’intento di Settore Tecnico e Consiglio Federale era quello di fornire alle formazioni giovanili già iscritte a campionati nazionali – in particolar modo, l’Under 17 – uno sbocco naturale, alla stregua di quanto già avveniva anni addietro ma che, con le insegne della San Marino Academy, non era più stato possibile riproporre fino ad oggi.