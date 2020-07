Bonus vacanze nel 90 per cento degli alberghi di Rimini: per chiederlo Isee e app

Attualità

Rimini

| 10:52 - 20 Luglio 2020

La lunga tradizione di accoglienza della città di Rimini si conferma anche in questa fase di ripartenza così delicata: quasi tutti gli alberghi della destinazione romagnola (attorno al 90 per cento) accettano il bonus Vacanze, un dato che arriva da un sondaggio somministrato da VisitRimini agli alberghi associati. Dopo un primo momento di perplessità gli adempimenti burocratici non hanno frenato gli albergatori riminesi che si sono messi all’opera per trovare soluzioni finanziarie che li mettessero nelle condizioni di permettere ai loro clienti di andare in vacanza con l’incentivo economico. E i risultati non tardano ad arrivare.



Per usufruirne serve avere l'Isee aggiornato, lo Spid o la Cie attiva e l'applicazione.



Un’altra nuova tendenza che si sta facendo strada nelle ultime settimane è la tendenza a farsi attirare da immagini viste sui social network (Instagram e Facebook su tutti), cercando esperienze simili o conferme di scenari e paesaggi. Il passo dal post alla prenotazione diventa sempre più breve, perché migliore è la comunicazione e maggiore è la capacità di discernimento. Si tratta di una consapevolezza sempre più diffusa, che trascende il lato utente e che coinvolge anche chi è protagonista delle storie sui social e nei blog. È il caso dei sette blogger romagnoli che, per dare il loro contributo alla ripartenza del loro territorio, si sono resi disponibili a titolo volontario per raccontare Rimini e le sue esperienze. Hanno partecipato al blogtour organizzato da VisitRimini e di cui la DMC ha realizzato il video “Enjoy Rimini Lifestyle”.