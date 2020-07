Tennis Rimini: all'open Envikem si distingue la beniamina di casa Cicconetti Alice Belli

Sport

Rimini

| 10:10 - 20 Luglio 2020

In pieno svolgimento il torneo nazionale open femminile del circolo tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem” con un montepremi da 1500 euro. Avanzano la beniamina di casa, Alice Belli, Alice Stella (Ct Cacciari) e Tamara Ascolani, disco verde ma per il forfait delle loro avversarie, anche per Veronica Tosi e Chiara Storani.



2° turno: Tamara Ascolani (3.5)-Valentina Tomasetti (4.3) 7-6, 6-2, Alice Belli (3.5)-Alice Franca (3.3) 6-1, 6-4, Alice Stella (3.4)-Alessandra Sparnacci (3.4) 6-3, 6-0.

Per oggi (dalle 15) sono in programma nel Club riminese cinque match. Intanto le iscritte hanno toccato quota 60.