Bancali e carriole nel fosso di via Fattori a Viserba di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:19 - 20 Luglio 2020

La fotosegnalazione: a sinistra i bancali, a destra la carriola gettata nel fosso di via Fattori.

«L'ignoranza dei cittadini non ha limiti, come anche anche l'incuria di chi deve mantenerli e non li vuole chiudere», sentenzia un nostro lettore inviandoci questa foto-segnalazione dove si vedono anche se non molto nitidamente alcuni bancali e una carriola gettati in un fosso in via Fattori a Viserba di Rimini. «Si chiudono gli occhi facendo finta di non vedere, non chiudendo i fossi che però andrebbero tenuti puliti, per evitare che diventino discariche o punti di ostruzione per l'acqua. Dove c'è degrado e non si interviene, il degrado aumenta sicuramente».