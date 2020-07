Calcio: Athletic, per la difesa c'è Diego Bronzetti

Sport

Poggio Torriana

| 08:13 - 20 Luglio 2020

Nella foto Diego Bronzetti.

Giovane rinforzo difensivo per l’Athletic, che annuncia l’ingaggio del centrale Diego Bronzetti. Nato a Rimini nel 2002, ritrova Mister Capozzolo col quale ha già lavorato un paio di anni fa: “È stato proprio Mister Capozzolo a lanciarmi in prima squadra ai tempi dell’Atletico Viserba (Terza Categoria n.d.r.) - spiega il 18enne agonista riminese - Poi le nostre strade si sono divise ed io ho proseguito il mio percorso in Terza con altri allenatori”.



Bronzetti non vede l’ora di cominciare la sua avventura bernese. “Ho scelto il Poggio per conoscere una nuova realtà ed anche perché sin dal primo incontro mi sono sentito ben accolto da tutti. Da questa esperienza mi aspetto di continuare ad apprendere molto dal Mister e dai ragazzi, cercando di offrire sempre il meglio di me stesso e delle mie capacità”.