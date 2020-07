Calcio RSM: due nuovi arrivi nel vivaio SP Cailungo, novità dal calciomercato di San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 08:00 - 20 Luglio 2020

Gli acquisti del SP Cailungo.

S.P. Cailungo torna a far parlare di sé nel calciomercato estivo sammarinese. Due importanti arrivi, Oleksander Tadzhybayev classe ‘94 attaccante proveniente dal Pietracuta e Simone Matteoni, classe ‘92 centrocampista proveniente dal tre fiori. Alla rosa, che i direttori sportivi vanno componendo, un’importante conferma nel comparto difensivo con Mattia Vitali ed anche del sammarinese Denis Veronesi.



«Sempre più proiettata nel voler valorizzare il gruppo, S.P. Cailungo creare un progetto basato sull’ampia rosa, tenace e in crescita per tutto il lungo campionato che inizierà a settembre ed a cui vogliamo essere comunque protagonisti specialmente con i risultati sul campo più che sui nomi di richiamo oggi tanto in voga. Saremo e vogliamo continuare ad essere quella "Squadra ignorante" che tutte devono temere».